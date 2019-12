Quand A. Longo visite N. Fally : rencontre d’artistes au BAM

Alfredo Longo et Nicolas Fally. L’un recycle des canettes et les sublime en sculptures, l’autre donne une seconde vie à des animaux morts à travers des mises en scènes romantiques. Deux artistes montois, insolites et novateurs, qui sont ou ont été exposés dans leur ville. Le premier à la salle Saint-Georges, le second au BAM. C’est là qu’ils se sont rencontrés pour la première fois, à notre initiative.

« C’est moi et là c’est ma fille de 16 ans », décrit Nicolas Fally en désignant une œuvre sous cloche de verre, composée d’os d’animaux mais aussi de tresses rose vif. L’une de ses étranges pièces présentées au musée des Beaux-Arts de Mons (BAM), pour sa grande expo « Anamor ». Son t-shirt « Dracula » met directement dans l’ambiance.