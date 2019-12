Le salon du livre jeunesse à Jurbise

1ère édition du «Salon du livre jeunesse» les 7 et 8 décembre à Jurbise.

Ce projet sera l’occasion de célébrer la littérature jeunesse et la lecture au travers d’activités variées pour toute la famille : des animations scolaires, des expositions, des ateliers créatifs, des lectures et bien sûr, des ventes de livres en tout genre et des séances de dédicace.