Les routes belges sont plutôt calmes ce vendredi en début de matinée. Soyez prudents, du verglas pourrait s’être installé sur les chaussées durant la nuit. Le pays est d’ailleurs placé en phase de vigilance routière renforcée, depuis minuit. Voici l’Infotrafic de ce vendredi 06 décembre !

PROVINCE DE LIÈGE

Accident dans le tunnel de Cointe

Un accident s’est produit vers 08h45, au kilomètre 8.8 de la E40, dans le tunnel de Cointe, en direction de Luxembourg.

La bande de droite est obstruée.

Embouteillages sur le boulevard d’Avroy

La circulation fortement perturbée sur le boulevard de la Sauvenière, entre la rue Saint-Gilles et le rond-point de la place République Française, en direction de la place Saint-Lambert.

► À 09h, la circulation se faisait normalement.

Ralentissements sur la E40

La circulation est dense sur la E40 en direction de Bruxelles, à 08h30 ce matin. Le trafic est compliqué entre Rocourt et l’échangeur de Loncin.

► À 09h, la circulation était revenue à la normale.

Ralentissement sur la E25

Comme habituellement, à 08h05 le trafic est très dense entre Embourg et le pont des Grosses Battes sur la E25. Le rond-point à la sortie d’autoroute du pont des Grosses Battes est également encombré.

Entre les sorties « Embourg » et « Chênée », la circulation est quasiment à l’arrêt. Le trafic est d’ailleurs quatre minutes plus lent que d’habitude dans cette zone.

► À 09h, la circulation revenait à la normale. On constatait encore quelques ralentissements entre les sorties « Embourg » et « Chênée ».

►► Tram à Liège : le boulevard d’Avroy en travaux pendant deux nuits.

PROVINCE DE NAMUR

Conducteur fantôme sur la N5

Attention ! On signale un conducteur fantôme sur la Nationale 5, qui relie Charleroi à Bruxelles. Les automobilistes qui circulent en direction de Bruxelles risquent de rencontrer un conducteur qui roule en sens inverse, à hauteur de Couvin.

Ne pas dépasser et serrer à droite !

Accident à Sart-Bernard

Un accident entre deux véhicules s’est produit vers 08h45 sur la E411 qui relie Namur à Bruxelles, à hauteur de la borne kilométrique 63.9 à Sart-Bernard.

Les deux véhicules se trouvent en berme centrale. La circulation est ralentie.

PROVINCE DU HAINAUT

Accident à Froyennes

Un accident s’est produit sur la E429 qui relie Tournai à Bruxelles, à hauteur de la borne kilométrique 69.4 à Froyennes, vers 07h40.

Un véhicule se trouve sur le flanc sur la bande de droite. La situation est dangereuse. Des files se sont formées.

► La chaussée est libre. Ça recommence à rouler vers 09h15.

Accident à Viesville

Un accident, apparemment grave, s’est produit sur la E42 qui relie Mons à Namur peu avant 08h, à hauteur de la borne kilométrique 84.6 à Viesville

La bande de gauche est obstruée. À 08h40, la circulation était quasiment à l’arrêt depuis Godarville. Vous perdez 20 minutes dans ces embouteillages.

Accident sur le R9 de Charleroi

Un accident entre un camion et deux voitures s’est produit, aux alentours de 06h, sur le Petit Ring de Charleroi, dans le tunnel de Mayence.

Le passage est difficile, la situation est dangereuse.

► Les véhicules ont été dépannés. La chaussée est libre.

►► Risque de pluies verglaçantes sur le pays : prudence !

Circulation ralentie à Mons

Sur la E19/E40 entre Mons et Charleroi, ça roule plutôt bien à 07h20. On ralentit tout de même un peu entre Mons et Nimy.

BRUXELLES ET BRABANT

Accident sur le R0 de Bruxelles

Un accident s’est produit vers 06h30 sur le Ring de Bruxelles, à hauteur de Grimbergen en direction de Waterloo.

La bande de gauche est obstruée, ce qui provoque des files qui s’allongent rapidement. Elles commencent à Grand-Bigard. Il faut compter 45 minutes de plus pour ce trajet.

► Les véhicules ont été dépannés.

►► Voici ce que vous risquez si votre disque de stationnement n’est pas conforme.

Accident dans le tunnel Trône

Un accident s’est produit dans le tunnel Trône à Bruxelles. Le tunnel a été fermé en direction de Arts-Loi, ce qui provoque évidemment de longues files.

À 7h50, le trafic était quasiment à l’arrêt complet aux alentours.

Embouteillages sur la E40

À 08h20, le trafic est très fortement ralenti sur la E40 en direction de Bruxelles, entre Meerbeek et le Ring. Il faut compter cinq minutes de plus que d’habitude.

►► Bientôt un nouveau radar tronçon à Nivelles !

Trafic ralenti sur la E40

Ça roule plutôt bien sur la E40 entre Liège et Bruxelles à 07h15 ce matin. Le trafic est cependant ralenti à partir de Bertem jusqu’à Sterrebeek.