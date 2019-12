Nathéo: derrière la femme se cachait un homme

Son pas est décisif, sa poignée de main volontaire. Nathéo Defaut vous accueille avec une voix joliment grave, un large sourire, franc et dynamique. Sous ce crâne légèrement dégarni, des petites lunettes rondes, on se croirait presque devant le frère de Christophe Bourdon. Et pourtant, derrière cet homme, père de famille et amoureux de son épouse depuis 26 ans, au-delà de ce gars fort sympathique qui semble bien dans ses baskets, se cachait autrefois une femme que cinq années d’opérations et de souffrances ont permis de quasi jeter aux oubliettes. Le dur combat de transition d’un transgenre, d’une identité de naissance refoulée…

Depuis toujours, vous refusiez votre corps de femme dans lequel vous êtes né.