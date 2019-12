05/12 18:00 → 06/12 08:00

En fin de nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, une perturbation atteindra le sud et l'est du sillon Sambre-et-Meuse. Cette perturbation sera accompagnée de faibles pluies intermittentes ou d'un peu de bruine. Les températures au niveau sol restant temporairement proches ou inférieures à 0 degré, ces précipitations pourront mener à la formation de verglas sur les hauteurs des Provinces de Liège, de Namur et du Hainaut ainsi que sur la Province de Luxembourg. Cet épisode pourra perdurer plus longtemps sur l'est des Provinces de Liège et de Luxembourg vendredi matin. Vendredi, en cours de matinée ou début d'après-midi, les températures deviendront progressivement positives et le risque de phénomènes verglaçants se dissipera. Notons qu'en cours de soirée, des plaques de givre ou de glace pourront se former par endroits, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse.