Mons: «Lola vers la mer» en première au Plaza Art

Le Plaza Art vous présente «Lola vers la mer» de Laurent Micheli, le mercredi 11 décembre à 20h30, en présence du réalisateur Laurent Micheli.

Après « Even Lovers get the Blues » en 2017, le réalisateur Laurent Micheli livre un second film énergique autour de la paternité et de la transidentité, porté par la lumineuse Mya Bollaers et l’intense Benoît Magimel.