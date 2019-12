Boussu: Saint-Nicolas était à la croix-rouge, ce mercredi

Saint-Nicolas était de passage ce mercredi après-midi à la croix-rouge de Boussu. Il a comblé de bonheur une vingtaine d’enfants en leur offrant jouets et friandises. Durant l’attente du très grand saint, le comité local de la croix-rouge avait prévu un petit repas pour les enfants et leurs parents avec à la clé, croque-monsieur et boissons sans alcool.

Vêtu de sa très belle cape rouge et de sa mitre, il a été applaudi par les enfants. Une fois installé, il leur a offert les cadeaux tout en leur rappelant qu’il reviendrait l’an prochain que si les enfants étaient toujours très sages.