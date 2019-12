Arrêt de travail de 2h ce mercredi au CHR Warquignies

Ils étaient environ une cinquantaine, ce mercredi, à se croiser les bras devant l’hôpital de Warquignies. En cause: les écochèques de 250€ net par an qui risquent bien d’être supprimés pour le personnel, ainsi que la prime de 50% du samedi, qui pourrait bien être ramenée à 26%. Tous ces changements dans le cadre de la fusion entre le CHR Mons-Hainaut et le groupe Jolimont, qui sera effective au 1er janvier. SETCa et CNE ne comptent pas en rester là et prévoient un arrêt de travail ce jeudi à l’hôpital Saint-Joseph.

« Ce n’est pas en mettant le personnel à genoux qu’on va relancer le CHR ! », scande Eric Caudron, secrétaire permanent CNE pour le Hainaut. En face de lui : une cinquantaine de membres du personnel de l’hôpital de Warquignies. Tous sont en arrêt de travail pendant 2 heures : de 9h30 à 11h30.