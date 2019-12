Vastes contrôles policiers transfrontaliers à La Louvière et Mons

Ce mardi de 16h à 20h, la zone de police de la Louvière a participé à une vaste opération de contrôles, organisée sur l’ensemble du territoire frontalier, de Chimay à Mons en symbiose avec plusieurs zones de police locale, en l’occurrence celles de Mons/Quevy, de Lernes (Estinnes, Lobbes, Erquelinnes et Merbes) et du Botha (Botte du Hainaut). mais aussi en étroite collaboration avec la police fédérale, la police française et les services de douanes.

L’objectif de cette opération d’envergure surnommée « Bassin » était axé principalement sur la sécurité routière et la lutte contre la criminalité transfrontalière. Problème d’alcool, de stupéfiants, contrôle des papiers de bord et d’identité, rien n’a été épargné aux automobilistes.