Procès Buizingen: «Je n’ai pas été blessée, mais je souffre»

Dans la partie civile, on retrouve également les personnes qui se trouvaient dans les différents wagons. Certains ont été blessés, d’autres non. « Je ne me sens parfois pas légitime », explique une Nimysienne qui se trouvait dans le train lors de l’accident. « Mais même si je n’ai pas subi de dégâts physiques, je souffre aussi », explique-t-elle, les larmes aux yeux.

Elle est là pour montrer son soutien aux familles des victimes mais aussi pour s’assurer que telle catastrophe ne se reproduira plus. « Ca aurait pu être évitée si la SNCB et Infrabel avaient mis la sécurité en priorité », dénonce la victime. « Ça ne peut plus se reproduire. Ça fait dix ans et les images sont toujours là », confie-t-elle.