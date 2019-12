L’administration communale d’Hensies va être reliftée (photos)

La maison communale d’Hensies, installée sur la place, va être reliftée au niveau de la façade. L’administration présentera ainsi un look plus moderne. Des travaux étaient de toute façon nécessaires à cause du balcon. Un morceau de béton était tombé et il a fallu étançonner.

Le bourgmestre Éric Thiébaut aimerait finaliser les travaux en 2020. Il présente les images 3D du projet sur sa page Facebook.