Tennis de table: le CP Montois va au combat

Le CP Montois va tout faire pour sauver la Régionale.

En laissant partir Jean-Philippe Koziorowski (B2) à Dour et Nicolas Vansnick (B6) à Neufvilles, le CP Montois s'attendait à une année difficile et ce, malgré le fait d’évoluer, cette saison, à un échelon plus bas. Le point avec Arnaud Deroux, de retour de Gerpinnes: « Nous nous attendions à une année difficile.