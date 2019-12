Procès Buizingen: les familles des victimes s’expriment

Qui est responsable de la mort des 19 personnes lors de l’accident de train à Buizingen? Les proches des victimes ont attendu la réponse pendant presque 10 ans! Le jugement est enfin tombé ce mardi matin et met principalement en cause la SNCB et Infrabel. Un soulagement pour les proches qui ont toujours mis en cause l’opérateur et le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Le 15 février 2010, la catastrophe de Buizingen a fait 19 morts. À bord, des personnes de tous les âges, surtout originaires du Hainaut et de la région de Mons-Borinage. Béatrice Stragier a perdu son fils dans l’accident. L’ex-mari et le fils de Geneviève Isaac sont également décédés. Les deux Montoises étaient présentes dans la salle d’audience ce mardi matin.