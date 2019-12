Arrêts de travail au CHR Mons-Hainaut ce mercredi et jeudi

Suite au préavis de grève déposé par le front commun syndical SETCa-CNE et face au maintien des positions de la direction concernant la suppression de deux avantages (éco-chèques et primes du samedi), le front commun syndical fait savoir qu’il a décidé de mettre la pression en envoyant un premier signal à la direction. Un arrêt de travail est prévu à Warquignies ce mercredi et à Mons, ce jeudi.

Un arrêt de travail est prévu ce mercredi 4 décembre, sur le site de Warquignies, de 9h30 à 11h30 et ce jeudi 5 décembre, sur le site de Mons, de 9h30 à 11h30. Une réunion avec la direction est encore programmée jeudi après-midi. « Nous rappellerons à la direction nos positions » expliquent les syndicats CNE et Setca en front commun.