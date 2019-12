Le métier d’Amandine, de Mons: blogueuse à plein temps

Dans chaque grande ville du pays, se développe une blogosphère. Mons ne déroge pas à la règle. De jeunes blogueurs s’expriment sur les réseaux sociaux, via de belles photos et un visuel léché. Si bien qu’ils sont suivis par des dizaines de milliers de personnes ! Leur spécialité : la mode, la beauté ou encore la nourriture. Un passe-temps qui ouvre des portes : celles des marques, qui envoient des colis cadeaux et proposent des partenariats rémunérés à ceux qu’on appelle aujourd’hui « les influenceurs ».

HipHippieHourra 38.000 abonnés