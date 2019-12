Au sud du sillon Sambre et Meuse : De nombreux nuages bas. Risque de visibilités limitées sur le relief. Extrême ouest et nord-ouest : Larges éclaircies. Parfois encore brumeux. Partie centrale du pays : Du brouillard et quelques éclaircies localisées.

11h 2°C 7 km/h 13h 4°C 5 km/h 15h 6°C 6 km/h 17h 5°C 4 km/h 19h 4°C 4 km/h 21h 4°C 6 km/h