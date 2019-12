Catastrophe de Buizingen: jugement ce mardi

Le tribunal de police de Bruxelles doit prononcer ce mardi matin à 9h son jugement à l’égard de la SNCB, d’Infrabel et d’un conducteur de train, soupçonnés d’avoir commis diverses fautes ayant conduit au grave accident ferroviaire survenu le 15 février 2010 à Buizingen. Deux trains s’étaient retrouvés sur la même voie en sens opposés et étaient entrés en collision. Dix-neuf personnes, un conducteur et des passagers, ont perdu la vie.

Matériel roulant obsolète? Aiguillage mal sécurisé? Signalisation non respectée? Le tribunal de police de Bruxelles doit déterminer si l’un de ces problèmes est la cause de l’accident ferroviaire de Buizingen, ou si celui-ci résulte d’une combinaison de ces différents dysfonctionnements. Cette dernière possibilité est la thèse qui est suivie par le ministère public.