Accident mortel à Hoves: «Doryan et Thangy étaient des Belges»

Dans la plupart des régions : Partiellement à parfois très nuageux et temps sec. Brumes et brouillards parfois givrants se formeront par endroits et pourront rendre les routes glissantes. le sud-est du pays : Généralement très nuageux avec parfois une averse(hivernale). Brumes et brouillards parfois givrants se formeront par endroits et pourront rendre les routes glissantes.

06h 2°C 2 km/h 08h 1°C 4 km/h 10h 1°C 6 km/h 12h 4°C 5 km/h 14h 6°C 6 km/h 16h 5°C 3 km/h 18h 4°C 2 km/h 20h 3°C 3 km/h 22h 2°C 4 km/h