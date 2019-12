Hausse des taxes à Lens: déchets, cartes d’identité,…

Ce lundi, les élus lensois ont abordé l’augmentation de certaines taxes au conseil communal. Et pour cause, «elles n’avaient plus été modifiées depuis 20 ans!», regrette la bourgmestre Isabelle Galant. Concrètement, la carte d’identité passe de 21 à 24€, le permis d’urbanisme de 50 à 100€ et la taxe pour les déchets augmente de 10€ pour les isolés et 15€ pour les ménages. «Nous avons fait un effort de 20.000€ sur le parc à conteneurs», explique la bourgmestre.

« Cela fait très longtemps que les taxes n’avaient pas été modifiées, explique Isabelle Galant (MDC), bourgmestre. Environ 20 ans pour le service urbanisme et autant pour le service population. C’est une demande du personnel administratif. Ils nous ont dit qu’il fallait revoir les taxes, car elles sont plus basses que celles de beaucoup d’autres communes.