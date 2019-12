Mons: mettez-vous dans la peau des braqueurs de la Casa De Papel!

Vous rêvez d’endosser le rôle de Tokyo ou de Berlin et de participer au plus grand braquage de l’histoire? Le nouvel escape game (jeu d’évasion grandeur nature dont le but est de s’échapper d’une pièce dans une durée limitée), qui débarque à Mons, est fait pour vous. L’Escape Room Mons, situé sur le boulevard Gendebien, va en effet ouvrir une nouvelle pièce dédiée à la Casa De Papel. Les participants auront une heure pour mener à bien le casse du siècle.

Alors que la saison 4 est attendue pour janvier 2020, les fans de la Casa De Papel savent donc désormais comment patienter. « Le but sera de braquer une banque », raconte Oguzhan Alp, l’un des gérants, associé à deux autres personnes. « Comme dans la Casa De Papel, les participants sont sélectionnés par El Profesor pour mener à bien ce braquage. »