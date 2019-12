Le Grand Prix Samyn annonce une belle édition 2020

Le Grand Prix Samyn (1.1) ouvrira la saison cycliste professionnelle en Wallonie le 3 mars 2020, quelques jours après l’ouverture en Flandre avec le Omloop Het Nieuwsblad (29/02) et Kuurne-Brussel-Kuurne (1/03). Les organisateurs de la course wallonne annoncent déjà une belle édition et des nouveautés.

On parle déjà du lancement de la saison 2020 dans les chaumières. Et chez nous, fatalement, du Grand Prix Samyn qui ouvre traditionnellement la saison cycliste pro en Wallonie. Les fans noteront déjà à l’agenda la date du 3 mars 2020. Le rendez-vous cycliste de début de saison sera nourri de deux courses : dames élites en ouverture et pros.