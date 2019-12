Un réveillon du nouvel an sur la Grand-Place de Mons

C’est une première à Mons. La Ville a décidé de prévoir un réveillon du Nouvel An sur la Grand-Place, jusqu’à 1 heure du matin. Un feu d’artifice est prévu.

« Bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui n’ont pas encore une idée précise de leur réveillon de Nouvel An : la Ville vous propose cette année et pour la première fois de passer un moment convivial au Marché de Noël pour passer le cap de l’an neuf ! » explique le bourgmestre Nicolas Martin sur sa page Facebook.