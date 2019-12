Opaline Meunier: «Former 450 à 500 jeunes cdHd’ici 3 ans»

02/12 00:00 → 02/12 10:00

Cette nuit, de la neige ou de la neige fondante est encore temporairement possible dans l'extrême sud du pays avant le retour d'un temps sec cette nuit. Une couche de 5 cm se formera par endroits. Dans le courant de la nuit et lundi à l'aube, les températures se rapprocheront de 0 degré ou deviendront négatives, excepté au littoral. Des plaques de givre ou de glace pourront se former. Du brouillard givrant est aussi à craindre.