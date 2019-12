Quévy: «Prier pour que la mort d’Arif serve à d’autres»

Ils étaient approximativement 130 à marcher pour Arif, samedi soir. Le jeune homme de 22 ans a été fauché une semaine plus tôt, alors qu’il se rendait à la discothèque «Le Buddha Rouge». Au carrefour du «Cheval Blanc», à Asquilles, famille et amis se sont recueillis et ont lâché des ballons. Pour que ce lieu ne fasse plus de victime.

« Cette marche représente énormément pour nous », confiait Asa Mudahemuka, sœur aînée d’Arif, en fin de soirée. « Toutes ces personnes n’étaient pas forcées de se déplacer mais elles l’ont fait pour rendre hommage à Arif parce qu’il a laissé une bonne trace dans leur vie.