Les hommes de Luigi Nasca l’ont fait! À force de ténacité et surtout, d’intelligence tactique, ils ont vaincu le leader au bout du suspense. Le RAQM a frappé un grand coup. Il lui reste deux matches, contre Pont-à-Celles et au CS Brainois, pour bien finir 2019 et rester en course pour une récompense au second tour.