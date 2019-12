Fleur Sizaire, du rugby à la Maison Culturelle de Quaregnon

Un regard bleu direct, un nez (fracturé à deux reprises au rugby, mais ça ne se voit pas) qui se fronce à chaque fois qu’elle rit –et c’est souvent… Voilà le nouveau visage de la Maison Culturelle de Quaregnon, celui de Fleur Sizaire. Née en France et arrivée en Belgique pour ses études, élevée dans une famille de sportifs et tombée dans le secteur de la culture par hasard, elle n’est plus repartie de la région et ne peut plus se passer du monde artistique. Et si elle a mis un terme à sa carrière de rugbywoman, elle se cherche un nouveau sport de combat…