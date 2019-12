Ghlin: les Liserons ont 25 ans et une nouvelle marraine

Parfait Mandanda et Mademoiselle Luna sont les parrain et marraine de l’institution. - PA.TI.

Le Service d’Accueil de Jour pour Adultes (SAJA) les Liserons, à Ghlin, fête cette année son quart de siècle d’existence. Mercredi soir, une centaine de couverts étaient dressés en l’institution pour marquer l’événement. Parmi les invités, on reconnaissait Parfait Mandanda, deuxième gardien du Sporting Club de Charleroi, que l’on peut qualifier de parrain de cœur des Liserons, et Mademoiselle Luna, célèbre DJ et animatrice radio.