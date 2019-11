Mons: le Ropieur change l’eau en beaujolais

02/12 01:00 → 02/12 10:00

Cette nuit, nous prévoyons localement surtout dans l'Est du pays un risque de formation de plaques de givre. Dimanche en journée, nous prévoyons un peu de neige au sud du sillon Sambre et Meuse. Ainsi, en Lorraine belge, on peut s'attendre à 5 cm au total en fin d'après-midi de dimanche. Ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse, 1 à 2 cm sont prévus. La zone de neige s'évacuera durant la nuit de dimanche à lundi.