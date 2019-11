Basket: Mons-Hainaut n’a pas fait le poids en coupe face à Anvers

A l’issue d’un match à sens unique (56-73), la bande à Christophe Beghin est parvenue à trouver rapidement les solutions pour être quasiment assuré de figurer dans le dernier carré de la coupe de Belgique en janvier prochain. Il faudrait maintenir un miracle pour que les Renards renversent la vapeur. A partir de lundi, Mons-Hainaut pourra se focaliser sur le championnat.

Force est de constater que le capitaine Dave Dudzinski et ses équipiers ont bien géré cette rencontre de la première à la dernière minute. « On savait qu’il fallait contrôler le match pour compliquer la tâche de cette équipe de Mons-Hainaut. On avait aussi à cœur de remettre les pendules à l’heure après la défaite en championnat contre Charleroi», a expliqué Christophe Beghin.