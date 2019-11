Pénurie à St-Luc à Mons: des profs recherchés depuis septembre

Plus de deux mois après la rentrée, les Instituts Saint-Luc à Mons ne peuvent toujours pas assurer certains cours d’électricité, faute de trouver un enseignant disponible et compétent. En désespoir de cause, l’école a publié une annonce sur les réseaux sociaux. Elle fait son maximum, mais pour les élèves, ces heures perdues ne pourront être rattrapées…

Depuis la rentrée, environ 90 élèves du secteur « industrie » aux Instituts Saint-Luc, à Mons, sont privés de plusieurs heures de cours en « électricité ». Il manque l’équivalent d’un temps plein dans l’établissement.