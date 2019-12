Boussu: un vrai concert rock pour enfant

Il n’est jamais trop tôt pour se déhancher sur un bon vieux Clash, jamais trop tard pour replonger dans les Beatles. Et entre les deux, s’offrir les Strokes, Françoise Hardy ou Air.

« COMÈTE », c’est la formation de musiciens pop rock habitués des grandes scènes, membres de Girls in Hawaii, Hallo Kosmo et Italian Boyfriend, qui s’amusent à explorer leur constellation musicale et à partager avec les plus petits leur galaxie personnelle.