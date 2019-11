Bonne nouvelle à Lens: 525 arbustes seront plantés

Dans le cadre de la semaine de l’Arbre 2019, la commune de Lens avait rentré un dossier pour une demande de plants pour plantation en espace public. Le projet a été accepté et d’ici fin février 525 arbustes (haies) seront plantés, plus particulièrement à Bauffe, le long des clôtures qui entourent l’église et la plaine de jeux.