Le futur président du Mouvement réformateur est désormais connu. De bonne source, Georges-Louis Bouchez sera le successeur de Charles Michel et d’Olivier Chastel.

C’est ce vendredi 29 novembre qu’avait lieu le dépouillement des votes du second tour pour élire le nouveau président du Mouvement réformateur. Un second tour qui opposait Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme.

Et c’est le jeune montois qui en ressort vainqueur puisque l’on apprend de bonne source qu’il a dépassé les 50 % lors du dépouillement.