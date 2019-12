Parade de Noël RTL à Mons: voici les animateurs déjà annoncés

Cette année, la grande parade RTL aura lieu à Mons, le samedi 14 décembre. Chaque année, l’événement rassemble entre 40.000 et 100.000 personnes, comme cela a été le cas à Liège et à Bruxelles. Le train du Pôle Express, le Père Noël, la fanfare Bel RTL, le mythique camion Coca-Cola qui clôture la marche… C’est en tout une vingtaine de chars et près de 180 comédiens qui animeront ce spectacle. Voici les animatrices et animateurs RTL qui sont déjà annoncés à Mons.

Le 14 décembre, les festivités débuteront en fin de journée, à partir de 16 h 30. Quatre points forts sont à prévoir :