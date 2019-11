Foot (P4D): duel au sommet entre Vaudignies et Chièvres, dimanche

Le derby entre Vaudignies et Chièvres est très particulier cette saison. Les clubs voisins se livrent un mano a mano au sommet de la P4D. Ils signent un remarquable parcours avec Denis Van Schandevyl et Nicolas Dangriaux, des entraîneurs aux profils similaires.

Le duel au sommet de P4D entre Vaudignies et Chièvres opposera, dimanche, Denis Van Schandevyl et Nicolas Dangriaux, des entraîneurs qui partagent plusieurs points communs. Âgés respectivement de 38 et 36 ans, ils sont de la même génération. Les deux tacticiens ont mis un terme à leur carrière de joueur à cause d’une blessure.