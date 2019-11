Première collecte de serviettes et tampons à l’UMons!

COM.

La première collecte, c’était ce mardi ! - COM.

La première collecte, c’était ce mardi ! - COM.

C’est une première à l’université de Mons. Une collecte de protections hygiéniques a été lancée, ce mardi dans le hall de la faculté Warocqué (UMons), par le collectif féministe, «Les Nouvelles Antigone.» Plus de 500 serviettes et tampons confondus ont été récoltés en une seule journée. Une deuxième collecte sera lancée durant le deuxième quadri. Mais le collectif montois déborde d’idées et annonce déjà d’autres activités.