Mons: une vidéo de fellation sur Youtube pour se venger de son ex

Les réseaux sociaux, parfois outils pervers en cas de séparation entre époux… Le tribunal correctionnel de Mons examine en ce moment le cas de Monsieur et Madame, respectivement chauffeur de navette et institutrice, qui se sont quittés le 26 juillet 2015, à l’issue de 17 années de vie conjugale. Lui doit notamment répondre de calomnie suite à une vidéo intime diffusée sur Youtube.

Monsieur se retrouve prévenu d’une dizaine de préventions : il n’avoue que celle du non-respect du droit de la garde de leur garçonnet de 4 ans. « Pour motifs de santé du petit», promet-il. Mais il répond aussi de calomnie et diffamation, usage public de faux nom… via l’usage des réseaux sociaux. Pourtant, il nie clairement et avec force avoir fomenté quoi que ce soit à l’aide d’Internet.