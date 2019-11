Les organisateurs du salon du livre et la bourgmestre. - P.T.

Les 7 et 8 décembre, la salle culturelle Jacques Galant, rue du Moustier à Jurbise, accueillera le premier salon du livre jeunesse de Jurbise. La bourgmestre Jacqueline Galant et l’échevine de la Jeunesse et des Bibliothèques Stéphanie Hotton ont présenté récemment le très copieux programme de ce salon.