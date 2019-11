Conférence et réflexions sur le burn out (syndrome d’épuisement professionnel) par Françoise Busiaux, thérapeuthe, hypnothérapeute et formatrice en hypnose passionnée par la communication entre les êtres humains et la relation d’aide.

S’agit-il d’une nouvelle pathologie d’inadaptation de notre civilisation actuelle ou d’une réalité du monde du travail d’aujourd’hui ? Performance, rentabilité, productivité, digitalisation, hyperconnectivité, responsabilisation à outrance, tels sont les adages véhiculés dans les systèmes professionnels.