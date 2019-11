Mons: plus de 965.000 euros pour la réfection de trottoirs

Lors de sa dernière séance, le collège communal a attribué un nouveau marché de «rétablissement des trottoirs et accotements». À ce jour, plus d’une cinquantaine de voiries, toutes localisées dans les villages du Grand Mons, ont ou vont faire l’objet de réfections importantes, étapes nécessaires à l’amélioration du cadre de vie. Cette fois, ce sont les communes d’Obourg, Saint-Symphorien, Ciply et Cuesmes qui sont concernées.

Pour rappel, il y a quelques mois, la Ville avait annoncé un investissement de plus d’un million et demi d’euros destiné aux revêtements routiers et à la réfection des trottoirs et voiries des villages. Le budget a donc été doublé afin de s’attaquer à l’une des préoccupations numéro un des Montois.