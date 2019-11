Jurbise: le fermier qui avait agressé la dermato en appel

Le 26 février 2019, la dixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, condamnait Yves, agriculteur à Erbisoeul, à une peine de deux ans de prison ferme pour une violation de domicile et des coups portés à ses voisins, le docteur Viviane Frébutte et le magistrat retraité Alain Nicolas. Fâché, le fermier avait débarqué comme une furie dans le cabinet médical pour manifester son courroux car des voitures entravaient le passage qui mène à son exploitation agricole. C’était le 8 mai 2017.

Mercredi, l’homme de la terre a comparu devant la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel. Et il était encore bien remonté contre ses voisins ! « Cela fait plus de vingt ans que j’ai des problèmes avec eux. Les voitures de ses patients empiétaient sur le chemin. Je suis allé me plaindre une fois à la secrétaire.