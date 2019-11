Boussu: dialogues de sourds au conseil communal

L’acoustique défaillante de la salle du conseil communal de Boussu fait régulièrement débat. Les conseillers communaux éprouvent des difficultés à se comprendre, ce qui donne parfois lieu à des dialogues de sourds, et les quelques citoyens venus assister aux échanges...n’y comprennent rien non plus! Jacques Rétif, le conseiller Agora, a une fois de plus interpellé le collège à ce sujet, ce lundi soir.

Jacques Rétif réclame l’installation d’un système de sonorisation performant « car la démocratie est à ce prix. Le législateur a voulu que les séances du conseil communal soient publiques, encore faut-il qu’elles soient audibles, » a-t-il notamment expliqué.