Mons-Borinage: les centres de santé invités chez le ministre

Des communes qui paient, d’autres qui ne paient pas: le ministre wallon des pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne recevra les représentants des centres de santé intercommunaux des cantons de Mons et Arthur Nazé (Quaregnon et Colfontaine), ainsi que ceux des communes concernées. Le ministre souhaite aider à trouver une issue au problème que Cédric Mélis, président du centre montois, a dénoncé dans nos colonnes. Suite à cet article, Jacqueline Galant a interpellé le ministre ce mercredi après-midi.

Les centres de santé intercommunaux des cantons de Mons et Arthur Nazé vont fusionner. Cédric Mélis, président du conseil d’administration du centre montois, espère à cette occasion mettre un terme à un sérieux déséquilibre : alors que six communes envoient les enfants de leurs écoles au centre de santé de Mons, deux seulement participent à sa gestion et mettent la main à la poche.