Boussu: les enfants ont signé une charte écologique

La charte d’adoption du «Sentier du bonheur» et du «Chemin des bouleaux» a été signée il y a quelques jours.

La commune de Boussu et les classes de 3ème et 4ème années des écoles primaires du Champs des Sarts et du Grand-Hornu ont signé une charte à finalité écologique. Les élèves ont choisi un chemin qualifié de « Chemin au naturel ».