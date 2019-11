Boxe: deux victoires et un nul pour le Baghouz Boxing Mons

Plusieurs affiliés des clubs régionaux étaient sur le ring ce week-end et ont connu le succès. Ali Baghouz était à Herstal avec trois athlètes.

« Notre bilan est positif avec deux victoires et un nul », explique Ali Baghouz. « Najib El Aamri a été expéditif en s’imposant par K.-O. à la première reprise sur un crochet droit. C’était son quatrième combat et il reste invaincu. Anthony Kourkouloukis rencontrait un adversaire plus lourd que lui et il n’était pas le favori de ce duel.