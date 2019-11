Cyclisme: le Athois Maximilien Picoux s’installe chez les pros

Beaucoup d’appelés, peu d’élus. C’est ce qui se dit souvent quand on évoque de potentielles carrières professionnelles chez les jeunes sportifs. Pourtant, le Hainaut occidental se révèle de plus en plus comme véritable vivier du cyclisme pro, avec Mortier, Castrique, Molly, Six, Degand. Et désormais, Maximilien Picoux.

Le Athois de 24 ans vient de signer son premier contrat professionnel au sein de l’équipe nordiste Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole, où il retrouvera deux autres Belges, Tom Dernies et Emile Vermeulen. Après ses classes chez Wallonie-Bruxelles Développement et au Pole Continental Wallon, le jeune coureur WAPI a passé deux ans (2018-2019) dans les rangs de la formation française du VC Rouen.