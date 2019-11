Le recyparc de Wasmuël fermé à cause d’habitants incivilisés!

Le recyparc de Wasmuël est fermé jusqu’à nouvel ordre. En cause, des comportements plus qu’incivils. Ce mercredi, des personnes se sont en effet présentées sans carte d’accès au recyparc, avec un manitou, et ont déposé un gros tas de déchets en dehors des conteneurs. Un comportement récurrent qui dure depuis trop longtemps, pour l’Hygea, qui a décidé de fermer le recyparc. Une réunion est prévue pour envisager la suite.

