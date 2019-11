Bagarre à Mons: un homme roué de coups de couteau et tessons

Une bagarre a éclaté dans la nuit de mardi à mercredi, au Marché-aux-Herbes, à Mons, à hauteur de la friterie Bily. Le parquet de Mons explique qu’une personne a tenté de s’enfuir et s’est fait poursuivre, puis rouer de coups de couteau et tessons de bouteille. Le jeune homme a été opéré et, assez miraculeusement, ses jours ne sont pas en danger.

