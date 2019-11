Centres de santé: qui veut le service doit payer, dit C. Mélis

Six communes confient les enfants de leurs écoles au centre intercommunal de santé des cantons de Mons. Mais deux seulement, Mons et Jurbise, paient! Cédric Mélis, qui a pris la présidence du centre il y a six mois, escompte que son rapprochement avec le centre Arthur Nazé (Quaregnon et Colfontaine) l’aidera à mettre fin à cette anomalie...

Le mariage n’est pas encore célébré, mais les deux fiancés le souhaitent ardemment : les centres de santé intercommunaux Arthur Nazé et des cantons de Mons ne devraient plus en faire qu’un, en juin prochain au plus tard.