Mons: il crée des bijoux en forme de silex

Des boucles d’oreilles qui ressemblent à des silex, mais qui n’en sont pas. François Chevalier s’est lancé le défi fou de créer ces petits bijoux en plexiglas. Des petites pierres en l’honneur de sa créativité mais aussi d’un patrimoine spiennois parfois oublié.

François a passé une partie de son enfance près de Spiennes, chez ses grands-parents. « J’allais souvent faire du vélo avec mon grand-père dans les carrières », se souvient le trentenaire. « On passait près des minières néolithiques et on cherchait des silex dans les champs ».